Morawiecki: Władimir Putin to morderca i zbrodniarz

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Morderca i zbrodniarz - to prawdziwe oblicze Władimira Putina, dla którego nie liczy się prawo międzynarodowe i życie ludzkie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku. Szef rządu podkreślił, że Rosja to państwo terrorystyczne, a poniedziałkowe ataki na ukraińskie miasta to akt desperacji prezydenta Rosji po kolejnych sukcesach ukraińskiej armii. "Polska i UE potępiają te działania z całą stanowczością i spotykają się one z naszymi kolejnymi, zdecydowanymi krokami!" - dodał Morawiecki.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / AFP