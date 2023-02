Morawiecki wbija szpilkę USA. Wypomniał porażkę w Afganistanie

Oprac.: Kinga Poniewozik Ukraina - Rosja

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ukraińskim wicepremierem i szefową francuskiego resortu spraw zagranicznych wzięli udział w dyskusji dotyczącej wojny w Ukrainie. Szef polskiego rządu wskazywał na to, że kraje sojusznicze muszą zrobić wszystko, by wojna zakończyła się zwycięstwem okupowanej Ukrainy. Jak dodał, kluczową rolę w tym odgrywają Stany Zjednoczone. "Nie mogą powtórzyć porażki z wojny w Afganistanie, jeśli dalej pretendują do bycia supermocarstwem - zaznaczył szef polskiego rządu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa / PAP/EPA