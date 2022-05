Morawiecki o uchodźcach z Ukrainy: "Potrzebujemy rąk do pracy". Ostrzega przed fake newsami

Ukraina - Rosja

"To nieprawda, że Ukraińcy mają lepszy dostęp do usług publicznych, jak transport czy edukacja, niż Polacy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Gazetą Polską". Premier ostrzegł jednocześnie przed fake newsami i zaznaczył, że praca uchodźców z Ukrainy może być wielką wartością dodaną w gospodarce. "Polska potrzebuje rąk do pracy" - zaznaczył szef rządu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej / Leszek Szymański / PAP