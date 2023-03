Morawiecki: Jeśli Chiny pomogą Rosji, USA zwiększą wsparcie dla Ukrainy

Oprac.: Dawid Kryska Ukraina - Rosja

- Gdyby Chiny zaangażowały się poważniej w konflikt po stronie Rosji, skłoniłoby to USA do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy - powiedział brytyjskiemu dziennikowi "Financial Times" premier Mateusz Morawiecki. - Porażka Ukrainy oznaczałaby porażkę Zachodu - dodał szef polskiego rządu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Attila Husejnow / Agencja FORUM