Informacja o uchyleniu przez Władimira Putina dekretu częściowo wspierającego suwerenność Mołdawii w związku ze sporem o separatystyczne Naddniestrze pojawiła się we wtorek 21 lutego późnym wieczorem.

Jak zauważa agencja Reutera, uchylenie postanowień sprzed 11 lat, to część antyzachodniej kampanii Władimira Putina. Rosyjski prezydent podczas wtorkowego przemówienia przed połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu oskarżył Zachód o doprowadzenie do wojny w Ukrainie. W rzeczywistości, to Putin blisko rok temu wydał rozkaz o zaatakowaniu terytorium suwerennego państwa. Zbrojną napaść tłumaczył koniecznością "obrony ludności Donbasu" oraz rzekomą "denazyfikacją władz w Kijowie".

Reklama

Mołdawia, Ukraina i Naddniestrze. "Nowy, gorący punkt"

Decyzja o uchyleniu dekretu ponownie zwróciła oczy świata w kierunku Mołdawii i separatystycznego Naddniestrza.

O możliwym "nowym, gorącym punkcie" na mapie wojny Rosji z Ukrainą pisze część obserwatorów. Chodzi o zachodnią część obwodu odeskiego, który graniczy bezpośrednio z prorosyjskim Naddniestrzem. Przypomnijmy: w quasi-państwie stacjonuje ok. 1,5 tysiąca rosyjskich żołnierzy.