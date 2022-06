Młoda Rosjanka protestowała przeciwko wojnie. Usłyszała wyzwiska

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Do sieci trafiło nagranie, na którym młoda kobieta w Petersburgu pokojowo protestuje przeciwko wojnie. Podeszła do niej starsza kobieta i zaczęła rozmowę o wojnie od wyzwisk. - Swołocz! Su*a - mówiła. W rosyjskim społeczeństwie wyraźnie widoczny jest podział pokoleń do akceptacji agresywnych działań Władimira Putina.

Zdjęcie Rosjanki kłóciły się o słuszność wojny / THE GUARDIAN / YouTube