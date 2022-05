"Misja uwolnienia ukraińskiej pszenicy". Kanada chce rozwiązać problem

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Kanada zapewnia, że jest gotowa do rozwiązania problemu z dostawami ukraińskiego zboża. Jak przekazała kanadyjska minister spraw zagranicznych Melanie Joly, aby pomóc w dostawach pszenicy do Afryki i na Bliski Wschód, Kanada "może wysłać swoje statki do portów Rumunii i sąsiednich krajów".

Zdjęcie Premier Kanady Justin Trudeau / DAVE CHAN / AFP