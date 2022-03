Ukraina - Rosja 45 osób na "czarnej liście". Jest wniosek o wydalenie dyplomatów z Polski

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą i z premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się w ubiegłym tygodniu w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Po spotkaniu Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, która będzie w stanie także się obronić.

Pomysł ten - jak mówił w Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk - jest obecnie dyskutowany na poziomie NATO, a "Stany Zjednoczone w tę dyskusję się włączają".





Misja pokojowa NATO w Ukrainie. Ławrow o możliwości "bezpośredniej konfrontacji" z Rosją

Do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Rosji Sergiej Ławrow. - Wysłanie misji pokojowej do Ukrainy może doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji Rosji z NATO - stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji, cytowany przez agencję Reutera.

Temat agresji Rosji na Ukrainę ma być dyskutowany na nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli 24 marca. Ma w nim wziąć udział prezydent USA Joe Biden. Dzień później przywódca Stanów Zjednoczonych ma złożyć wizyte w Polsce. Dwa tygodnie wcześniej nasz kraj odwiedziła wiceprezydent USA Kamala Harris.

