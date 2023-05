Zależny od chińskiego rządu anglojęzyczny dziennik "China Daily", pisząc o zadaniu, które otrzymał ambasador Li, stwierdził, że dyplomata jedzie na rozmowy z "kluczowymi graczami" w kontekście sytuacji w Ukrainie.

Co ciekawe, w artykule podkreślono, że w kalendarzu ambasadora nie znalazło się miejsce dla Stanów Zjednoczonych. W opinii chińskich władz jest "wątpliwe", czy Amerykanom zależy na zakończeniu rosyjsko-ukraińskiej wojny. Już tylko to pokazuje, że misja chińskiego dyplomaty pokojowa jest tylko z nazwy.

Kupiony arbiter z Chin

Prof. Michał Lubina, ekspert od relacji chińsko-rosyjskich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ocenia, że zakończenie wojny wcale nie jest celem Chin przy okazji europejskiej misji ambasadora Li. Pekin sam nie wierzy w możliwość wygaszenia konfliktu na tym etapie.

- Chinom chodzi o otwarcie kanału komunikacji, przez który można załatwić wiele spraw. To również ważne dla nich wizerunkowo, zwłaszcza wobec globalnego południa, bo pokazują się jako mediator i odpowiedzialne mocarstwo, któremu leży na sercu pokój na świecie - wyjaśnia autor książki "Niedźwiedź w objęciach smoka. Jak Rosja została młodszym bratem Chin".

Należy przy tym zaznaczyć, że Chiny koniec wojny rozumieją zupełnie inaczej niż chociażby Polska. Nieco bliżej im do perspektywy niemieckiej albo francuskiej, ale nawet tu nie ma mowy o całkowitej zbieżności.

- Chińczycy nie chcą końca wojny jako sukcesu Ukrainy. Nie chcą też jednak rosyjskiej eskalacji - ocenia dr Marcin Przychodniak, analityk ds. Chin z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). - Chinom zależy na zakończeniu wojny, ale w taki sposób, żeby Rosja ją wygrała albo przynajmniej nie przegrała - dodaje prof. Lubina i określa Państwo Środka mianem "kupionego arbitra, który ewidentnie sprzyja jednej ze stron". - Wszyscy mają tego świadomość - dodaje.

Mimo wspierania Rosji w konflikcie z Ukrainą Pekin nie stawia wszystkiego na kartę kremlowską i stara się grać na wielu fortepianach. Interesy Państwa Środka są bowiem dużo rozleglejsze niż sama Rosja czy to, co wydarzy się w Ukrainie. To przede wszystkim rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi o miano globalnego gracza numer jeden, a także chęć utrzymania czy (w optymistycznym scenariuszu) poszerzenia wpływów na Starym Kontynencie. W tej drugiej kwestii arcyważne dla Chin jest wbicie klina między Unię Europejską a Stany Zjednoczone.

Człowiek Pekinu w Moskwie

Grając na siebie, Chiny nie chcą jednak zadrażnić dobrych relacji z Rosją. Gwarantem właściwego odbioru "pokojowej" misji Pekinu jest właśnie postać ambasadora Li.

- Był w Rosji 10 lat w roli ambasadora. Co więcej, był tam już w czasach pierestrojki i widział, jak wali się Związek Radziecki. Doskonale zna Rosję, rosyjską politykę i rosyjską mentalność. Jego wybór do tej misji świetnie pokazuje, czyją stronę biorą już na starcie Chiny. To pseudoneutralność - charakteryzuje chińskiego dyplomatę prof. Michał Lubina.

Dekada w roli ambasadora Chin w Rosji to niejedyny związek Li z tym krajem. Gdy zajrzymy w dyplomatyczne CV 70-latka, zobaczymy, że cała jego zawodowa kariera związana jest z Rosją, a wcześniej Związkiem Radzieckim. Już w latach 1975-81, gdy zaczynał pracę w chińskim MSZ, trafił do departamentu zajmującego się ZSRR. Lata to 1985-91 to kolejno stanowiska sekretarza, zastępcy dyrektora i I sekretarza Departamentu ZSRR i Spraw Europejskich w chińskim MSZ.