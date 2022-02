Minister Zbigniew Rau w Moskwie. Spotkanie z Siergiejem Ławrowem

Trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji. Zbigniew Rau udał się do Moskwy, by rozmawiać o sytuacji na Ukrainie oraz sprawach dwustronnych. - Moja wizyta jest związana z przewodnictwem Polski w OBWE i tej wizycie towarzyszy napięta sytuacja międzynarodowa - zwrócił się do szefa MSZ Rosji Zbigniew Rau.

