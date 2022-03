- Chcę, żeby usłyszeli to (ludzie) nie tylko w Ukrainie, ale też na całym świecie - powiedział Reznikow w wystąpieniu wideo opublikowanym na Facebooku

- Po odniesieniu poważnych strat rosyjscy okupanci rozpoczęli wojnę terrorystyczną. Zachowują się jak zbrodniarze i tchórze. Zabijają i biorą jako zakładników cywilów, kobiety i dzieci - oświadczył Reznikow.

- Kreml bombarduje szkoły, szpitale i szpitale położnicze. Moskwa nikogo nie broni. Ona niszczy. (Siły rosyjskie - red.) nie są w stanie walczyć z naszą armią, gwardią, obroną terytorialną. Dlatego atakują najsłabszych - wskazał.

Reklama

Jak zapewnił, Ukraina ma listy wszystkich uczestników wojny i ich współpracowników, i przekaże je odpowiednim instytucjom.

Reznikow zaznaczył, że obecnie priorytetem władz jest zabezpieczenie korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej z miejsc ogarniętych walkami, a także działania na rzecz wzmocnienia armii, w tym przez dostawy od partnerów z zagranicy, i zapewnienie funkcjonalności gospodarki w warunkach wojny.

Zaapelował również do wszystkich mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej i ewentualnej mobilizacji, by "pozostawali w kontakcie", i zapewnił, że siły zbrojne nie będą powoływać do udziału w działaniach zbrojnych osób bez doświadczenia wojskowego.