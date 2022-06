Minister obrony Ukrainy o końcu wojny: Optymistyczna prognoza to koniec roku

Ukraina - Rosja

- Trudno przewidzieć, kiedy wojna z Rosją się skończy, ale według moich optymistycznych prognoz, może to nastąpić do końca roku - powiedział w sobotę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Ocenił, że Rosja nadal dąży do przejęcia całej Ukrainy.

Zdjęcie Resztki pocisku z wyrzutni rakietowej na terenie jednego z zakładów pracy w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP