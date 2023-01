Minister obrony Niemiec: Możliwe dostawy czołgów do Ukrainy

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Dopiero co zaprzysiężony minister obrony Niemiec Boris Pistorius nie wyklucza dostaw czołgów Leopard 2 do Ukrainy. - Nikt nie wyklucza, że czołgi Leopard mogą być dostarczone, albo że może być udzielona zgoda na dostawy od innych europejskich partnerów - powiedział Pistorius w czwartek w wywiadzie dla wieczornego wydania wiadomości w telewizji ZDF. - Ale do tego czasu nie odpowiedziano jeszcze na wszystkie pytania i to teraz ma miejsce - dodał.

Zdjęcie Nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius / PAP/EPA/CLEMENS BILAN / PAP