"Decyzja jest następstwem globalnego wydarzenia z 9 kwietnia 'Stand Up for Ukraine', podczas którego Komisja zobowiązała się do przeznaczenia do 400 mln euro wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w najbardziej dotkniętych państwach członkowskich" - czytamy w komunikacie Komisji.

Komisja Europejska udostępni środki dla krajów pomagającym uchodźcom

Jak dodano państwa członkowskie mogą wykorzystać te fundusze, aby zapewnić natychmiastową pomoc, taką jak "żywność, transport i tymczasowe zakwaterowanie dla osób uciekających przed niesprowokowaną inwazją Rosji na Ukrainę, jednocześnie zwiększając swoją zdolność do zarządzania zewnętrznymi granicami UE".

"Aby zapewnić szybkie wydatkowanie środków bez dużego obciążenia administracyjnego, Komisja będzie uwalniać te środki na podstawie osiągniętych wyników, a nie rzeczywistych kosztów. (...) Komisja udostępni pozostałe 152 mln euro po uzyskaniu zgody służb odpowiedzialnych za budżet" - podała KE.