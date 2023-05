Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz były prezydent Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny dał znać o sobie.

Polityk określany kiedyś mianem liberała od początku wojny w Ukrainie dał się poznać jako nieprzejednany krytyk Zachodu, Ukrainy oraz Polski, niejednokrotnie w skandaliczny sposób odnosząc się do naszego kraju.

Miedwiediew o Polsce: "Nie powinna istnieć"

W sobotę były prezydent Rosji napisał na Twitterze, że nie widzi żadnego sensu w utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z Polską.

"To państwo dla nas nie powinno istnieć, dopóki są tam absolutni rusofobowie u władzy, a polscy najemnicy znajdują się na Ukrainie. Ci ostatni muszą być bezlitośnie eksterminowani jak śmierdzące szczury" - stwierdził.

Reklama

Wpis jednak po pewnym czasie zniknął z internetu. Podobnie jak inny wpis skierowany do właściciela Twittera Elona Muska z pytaniem "jak mu się podoba" blokowanie postów polityka.

Rosja: Miedwiediew oskarża Muska

Rosyjska agencja RIA Nowosti poprosiła rosyjskiego polityka o ustosunkowanie się do działań Twittera.

Telegram Rozwiń

- Twitter ugiął się pod Departamentem Stanu (USA) i chachłami (z j. rosyjskiego; obraźliwe określenie na Ukraińców - red.). Zrobił to samo, co z Trumpem. Elon najwyraźniej nie poradził sobie z zadaniem, niestety - odparł Miedwiediew, odnosząc się w ten sposób do zapewnień Muska, że uczyni z Twittera portal wolności słowa.

Rosyjski polityk dodał, że może obejść się bez Twittera, ponieważ to "tylko zagraniczny portal społecznościowy działający w interesie amerykańskiego establishmentu". - Dość cynicznie wykorzystaliśmy go do promowania naszych celów propagandowych - powiedział.

Miedwiediew podkreślił, że główne zadanie Rosji jest obecnie zupełnie inne. - Zadać druzgocącą klęskę wszystkim wrogom - Ukronazistom, USA, ich sługusom w NATO, w tym nikczemnej Polsce i reszcie zachodnich szumowin - powiedział.

Podkreślił, że Rosja musi odebrać wszystkie "swoje" ziemie.