Miedwiediew szydzi z USA. "Odzyskajcie swój kraj, Amerykanie!"

"Głupcy w Europie chcieli aresztować kogoś innego, a 21 marca aresztują swojego w USA. Odzyskajcie swój kraj, Amerykanie! Do bitwy! Zniszczcie tyranię Waszyngtonu! Wyślijcie na śmietnik historii skorumpowaną klikę Bidenów! MAGA (Make America Great Again - red.)!" - pisze w nowym poście na Telegramie Miedwiediew.

Dodaje także szydercze postscriptum. "Post został opublikowany na prośbę kandydata na prezydenta USA pułkownika Danila Fiodorowicza Trumpa" - kończy wpis.

Nakaz aresztowania Władimira Putina

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew słynie z szyderczych wpisów na temat Zachodu i Ukrainy, czym wpisuje się w typową w ostatnim roku propagandę Rosji. W swoim najnowszym wpisie odnosi się do nakazu aresztowania Władimira Putina.

Chodzi o nakaz aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. - Bez wątpienia Władimir Putin popełnił zbrodnie wojenne i nakaz jego aresztowania jest uzasadniony - komentował w piątek prezydent USA Joe Biden.

Donald Trump obawia się aresztowania

We wpisie Miedwiediewa jest także odniesienie do możliwego aresztowania byłego prezydenta USA Donalda Trumpa (a 21 marca aresztują swojego w USA - red.). To z kolei nawiązanie do wpisu Donalda Trumpa, który przekazał, że z przecieków z prokuratury wynika, że 21 marca zostanie aresztowany.

Z medialnych informacji wynika, że akt oskarżenia dotyczy sprawy o zapłacenie gwieździe porno za milczenie o ich kontaktach seksualnych. "Demonstrujcie, odzyskajcie nasz naród!" - pisał poruszony doniesieniami Trump.