We wpisie na kanale Telegram zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej odniósł się do udanych ukraińskich ataków na rosyjskie statki na Morzu Czarnym .

W ich wyniku poważnie uszkodzony został m.in. okręt desantowy "Olenegorski Gornjak", statek używany przez rosyjską armię do transportu ładunków wojskowych na Krym i południe Ukrainy .

"Jeśli szumowiny z Kijowa chcą urządzić katastrofę ekologiczną na Morzu Czarnym, muszą to zrobić na tej części swojego terytorium, która wkrótce trafi do Polski i będzie śmierdzieć jeszcze przez stulecia. To będzie ich ostateczna decyzja w sprawie umowy zbożowej" - dodał.