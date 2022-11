Ukraina - Rosja Ukraina nie zatrzyma się na Chersoniu. Masowa ewakuacja Rosjan

Ben Wallace w sobotniej wypowiedzi wskazał, że wycofanie z Chersonia to strategiczna porażka Rosji. Przypomniał, że w lutym okupanci nie zdołali zająć żadnego za

- Ogłoszone wycofanie się Rosji z Chersonia oznacza dla (tego kraju) kolejną strategiczną porażkę. W lutym Rosja nie zdołała zająć żadnego ze swoich głównych celów z wyjątkiem Chersonia. Teraz, kiedy on również został poddany, zwykli mieszkańcy Rosji z pewnością muszą zadać sobie pytanie: "Po co było to wszystko?". Rosyjska armia poniosła ogromne straty w wyniku nielegalnej inwazji i (Rosja) osiągnęła jedynie międzynarodowy izolacjonizm i upokorzenie. Ukraina będzie dalej parła naprzód - oświadczył Wallace.

- Wielka Brytania i społeczność międzynarodowa będą nadal wspierać (stronę ukraińską) i chociaż wycofanie się (wojsk rosyjskich) jest przyjmowane z radością, nikt nie zamierza lekceważyć ciągłego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej - podkreślił.

Ukraina kontroluje 60 miejscowości w obwodzie chersońskim

Rosja poinformowała, że jej wojska zakończyły wycofywanie się z zachodniego brzegu Dniepru w Chersoniu o 5 rano czasu lokalnego 11 listopada. Również w piątek wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) ogłosił, że Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, a do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotniej odezwie przekazał, że ukraińskie siły obrony "ustanowiły kontrolę nad ponad 60 miejscowościami obwodu chersońskiego". Policja rozpoczęła działania stabilizacyjne. W samym Chersoniu też trwają działania stabilizacyjne" - powiedział prezydent Ukrainy dodając, że na całym wyzwolonym terytorium bardzo dużo pracy mają saperzy.

- Okupanci przed ucieczką zniszczyli całą infrastrukturę krytyczną. (...) Wszystko odbudujemy, ale potrzeba na to czasu - dodał Zełenski.

Saperzy rozminowują budynki. Zełenski ostrzega mieszkańców

Szef państwa przestrzegł mieszkańców Chersonia przed samodzielnym sprawdzaniem opuszczonych przez rosyjskie wojsko budynków i przedmiotów. Poinformował, że podczas rozminowywania jednego z budynków administracyjnych w sobotę ranny został saper.

Zapewnił, że tak samo jak Chersoń, spod rosyjskiej okupacji wyzwolone będą wszystkie miejscowości, w tym na Krymie.

- Miesiące rosyjskiej okupacji, miesiące gnębienia naszych ludzi, miesiące oświadczeń, że Rosja tam rzekomo jest już na zawsze... A na ulicach teraz jest morze ukraińskich flag. Ludzie nie myśleli o tym, by zrezygnować z Ukrainy - powiedział prezydent.

Zełenski podkreślił, że sukces armii Ukrainy na południu był możliwy dzięki temu, że wszyscy ukraińscy obrońcy godnie wypełniają swoje zadania. Zaznaczył, że szczególne słowa wdzięczności należą się obrońcom w obwodzie donieckim, gdzie, jak ocenił, trwa "piekło". W Donbasie codziennie toczą się bardzo zaciekłe walki