O zjawisku poinformował Andrij Demczenko, rzecznik ukraińskiej straży granicznej. Jak powiedział, codziennie pogranicznicy zatrzymują ok. 20 mężczyzn, którzy próbują nielegalnie przekroczyć granicę - pisze portal Ukrainska Prawda.

W tym celu mężczyźni wykorzystują podrabiane dokumenty, w tym z komisji wojskowych o rzekomej niezdolności do służby wojskowej. Fałszowane są też dokumenty o dzieciach albo akty zgonu żon, ponieważ rodzic wychowujący dziecko w pojedynkę może przekraczać granicę.

Obowiązek wojskowy obejmuje na Ukrainie mężczyzn w wieku 18-60 lat, choć są wyjątki. Za granicę mogą wyjeżdżać np. ojcowie, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Reklama

Ukraina: Kogo obejmuje mobilizacja?

Jak informowało ukraiński MON, w pierwszej kolejności do komisji uzupełnień byli wzywani ci, którzy mają za sobą służbę w armii, na przykład walczyli na froncie od 2014 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja. Pierwsza fala obejmuje osoby do 40. roku życia.

Druga fala mobilizacji obejmuje tych, którzy służyli jako poborowi do 2014 roku bądź byli żołnierzami zawodowymi.

W trzeciej fali do wojska powoływana jest "rezerwa mobilizacyjna", czyli te osoby, które skończyły uczelnie wojskowe jako oficerowie rezerwy i nie były wzywane w czasie poprzednich fal mobilizacji.

Czwarta fala obejmuje "rezerwę cywilną" - to reszta obywateli, którzy nie mają ograniczeń fizycznych czy wiekowych. Mogą być włączeni do pomocy wojsku. Władze sięgną po nią tylko w przypadku najgorszego scenariusza.

Wojna w Ukrainie. Kara za zignorowanie wezwania na front

Oprócz tego do komisji uzupełnień zgłaszali i zgłaszają się ochotnicy. Nie oznacza to jednak, że każdy zostanie od razu przyjęty. Żołnierz musi być wyposażony i odpowiednio wyszkolony, a państwo nie ma tak dużych możliwości, aby zapewnić instruktaż, umundurowanie i broń każdemu.



Jeśli ktoś zignoruje wezwanie do komisji uzupełnień, grozi mu kara od 510 do 1700 hrywien, czyli od 61 do 210 złotych. Jeśli jednak zignoruje wezwania na front, wówczas może zostać pozbawiony wolności na okres od trzech do pięciu lat.