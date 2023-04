Metropolita Paweł odmówił wpuszczenia komisji do Ławry Peczerskiej

W zeszłym tygodniu "Pasza Mercedesa" odmówił wpuszczenia komisji inwentaryzacyjnej ministerstwa kultury do Ławry Peczerskiej, a mnisi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego odmówili opuszczenia najważniejszego kompleksu prawosławnych świątyń Ukrainy, Ławry Peczerskiej w Kijowie, co mieli uczynić do 29 marca w związku z wygaśnięciem umowy o dzierżawie.

Ukraińska Cerkiew Prawosławna w maju ubiegłego roku wykreśliła ze swojej nazwy określenie "Patriarchat Moskiewski". Wykonywano również wiele gestów, aby zdystansować się od Rosji. Jednak wielu hierarchów i duchownych nadal czuje się związanych z rosyjską Cerkwią. Ta zaś otwarcie wspiera wojnę przeciwko Ukrainie.