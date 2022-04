Syniehubow przedstawił również swoje oceny dotyczące sytuacji na froncie w obwodzie charkowskim. - Mogę z całą pewnością stwierdzić, że rosyjskie wojska przegrały już bitwę o Charków. Charków to Ukraina. Przewidywano, że miasto upadnie w ciągu 72 godzin, czy nawet pięciu. (...) Siły zbrojne Ukrainy i inne nasze formacje stanęły jednak na wysokości zadania - powiedział szef regionalnych władz.

- W miasteczku Izium w obwodzie charkowskim brakuje wody, elektryczności, łączności telefonicznej, centralnego ogrzewania. Mieszkańcy znajdują się w krytycznej sytuacji. (...) Dostarczamy pomoc humanitarną tak blisko Iziumu, jak to możliwe. Potem jest ona przekazywana do miasta - relacjonował Syniehubow.

Rosjanie nie zdołali zająć Iziumu

Według przewodniczącego administracji obwodu rosyjskie wojska nie zdołały przejąć pełnej kontroli nad Iziumem. - Obrońcy miasta wysadzili most na rzece, co zatrzymało natarcie okupanta w północnej części Iziumu. Wróg przez ponad miesiąc próbował przeprawić się na drugą stronę, ale tam pozostał tylko most dla ruchu pieszego. Przejazd ciężkiego sprzętu wojskowego tą drogą jest niemożliwy - przekazał.

- Rosjanie nie muszą jednak przejmować kontroli nad samym Iziumem. Niezbędna jest im możliwość przerzucenia sił na południe, w stronę obwodów ługańskiego i donieckiego. (...) Nasze wojska skutecznie powstrzymują te zamiary. Każdego dnia wróg ponosi pod Iziumem ciężkie straty - dodał Syniehubow.