Mer Kijowa Witalij Kliczko zaprosił papieża Franciszka do miasta

Oprac.: Magda Domańska Ukraina - Rosja

Papież Franciszek dostał zaproszenie od mera Witalija Kliczko do Kijowa. "Wierzymy, że osobista obecność światowych przywódców religijnych w Kijowie jest kluczem do ocalenia życia ludzi i wytyczenia ścieżki do pokoju w naszym mieście, kraju i poza nim" - głosi list wystosowany przez administrację stolicy Ukrainy.

Zdjęcie Papież Franciszek na Słowacji / AFP