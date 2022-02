Mer Kijowa ogłasza zmianę godziny policyjnej

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że godzina policyjna w Kijowie będzie od soboty trwać od godz. 17 do 8. Kliczko wyjaśnił, że wprowadzona zmiana obowiązuje do poniedziałku rano. Wezwał też mieszkańców, by zostali w domu lub schronach. - Śpimy z mężem po kolei, w korytarzu przy łazience. To najbezpieczniejsze miejsce. Jak lecą bomby, to wchodzimy do wanny, która może nas ochronić przed falą uderzeniową albo odłamkami - relacjonuje sytuację mieszkanka Kijowa.

Zdjęcie Natali Sevriukova obok swojego domu po ataku rakietowym w Kijowie / Assosiated Press / East News