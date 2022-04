Mer Kijowa: Mam informację, że szuka się terminu na wizytę papieża

Ukraina - Rosja

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział w piątek we włoskiej telewizji, że otrzymał informacje o tym, że szuka się terminu na możliwą wizytę papieża Franciszka w Ukrainie. - To byłby bardzo potężny sygnał gościć go tutaj - stwierdził.

Zdjęcie Papież Franciszek podczas pielgrzymki na Malcie / ANDREAS SOLARO/AFP/East News / East News