Mer Dniepru krytykuje Zełenskiego. "Nie potrzebujemy nowego Putina"

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

To przez Dniepr przechodzi dziś niemal cała pomoc z Zachodu, w tym broń i amunicja, a także posiłki z Kijowa dla wschodniej Ukrainy. Za to, by system działał, odpowiada on - mer Dniepru Borys Fiłatow. W wywiadzie dla zachodnich mediów mówi, jak ocenia politykę Wołodymyra Zełenskiego i jak zarządzać "główną bramą do wschodniej Ukrainy". Działania Władimira Putina nazywa "terrorem".

Zdjęcie Mer Dniepru Borys Fiłatow / Borys Fiłatow / facebook.com