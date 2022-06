Mer Czernihowa nie został wypuszczony z Ukrainy na wizytę w Polsce

Oprac.: Aleksander Żuławnik Ukraina - Rosja

Mer Czernihowa Władysław Atroszenko poinformował, że ukraińska straż graniczna nie wypuściła go z kraju do Polski. Urzędnik powiązał decyzję o zawróceniu go z granicy z "atakiem politycznym jednego z pracowników biura prezydenta".

Mer Czernihowa Władysław Atroszenko