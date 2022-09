Niemcy są gotowe na przyjęcie dezerterów z armii rosyjskiej "zagrożonych poważnymi represjami" - zapowiedziała niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w wywiadzie opublikowanym w czwartek we "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Niemieccy politycy o "odważnym sprzeciwie" uciekinierów

Chodzi o wyjeżdżających z kraju młodych Rosjan obawiających się ogłoszonej w środę przez Władimira Putina mobilizacji.

"Kto odważnie sprzeciwia się Putinowi i tym samym naraża się na wielkie niebezpieczeństwo, może ubiegać się o azyl polityczny w Niemczech" - stwierdziła Faeser w rozmowie z gazetą. Przyznała, że decyzje azylowe nie są podejmowane automatycznie i towarzyszy im procedura bezpieczeństwa.

Podobną opinię wyraził na Twitterze niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann, który napisał, że "wielu Rosjan opuszcza swój kraj". "Wszyscy, którzy nienawidzą drogi obranej przez Putina i kochają liberalną demokrację, są mile widziani w Niemczech" - zadeklarował minister.

Rosja. "Częściowa" mobilizacja. Płoną wojskowe komendy uzupełnień

Także parlamentarna sekretarz partii Zielonych Irene Mihalic w piątek w rozmowie z gazetą "Rheinische Post" powiedziała: "Każdy, kto jako żołnierz nie chce brać udziału w sprzecznej z prawem międzynarodowym i morderczej wojnie Putina przeciwko Ukrainie i dlatego ucieka z Rosji, musi otrzymać azyl w Niemczech".

Robin Wagener, także z niemieckich Zielonych, pisał na Twitterze o konieczności udzielenia azylu wszystkim, którzy odmówią służby wojskowej w armii Kremla ze względu na sumienie.

Zamiast "dolce vita" młodzi Rosjanie muszą obalić Putina

"Błędne podejście! Sorry" - napisał w piątek na Twitterze ustępujący ambasador Ukrainy w Niemczech na Twitterze.

"Młodzi Rosjanie, którzy nie chcą iść na wojnę, muszą wreszcie obalić Putina i jego rasistowski reżim, zamiast uciekać i cieszyć się z dolce vita na Zachodzie" - napisał Andrij Melnyk.

Andrij Melnyk przeprasza za słowa o Banderze. "To był błąd"

"To nie zadziała" - dodał dyplomata, odnosząc się do opinii niemieckich polityków, w szczególności do zdania polityka Zielonych Robina Wagenera.

Panika w Rosji po ogłoszeniu zaciągu na front

W Rosji w odpowiedzi na odtworzone, nagrane wcześniej, przemówienie Władimira Putina, w którym ogłosił częściową mobilizację, obejmującą głównie rezerwistów i ludzi z doświadczeniem we wcześniejszych konfliktach, wybuchła panika.

Natychmiast utworzyły się korki na granicach, m.in. z Gruzją i Finlandią. W ogromnych kolejkach ustawili się ludzie, chcący opuścić kraj, zanim zostaną powołani.

Media niezależne poinformowały, że w internecie masowo wyszukiwane są metody m.in. złamania ręki i sposoby wyjechania z Rosji.

Rosjanie wyrażając swoje niezadowolenie wyszli także na ulice miast Federacji Rosyjskiej, w tym jej stolicy Moskwy. Wiele osób zostało brutalnie aresztowanych.

Część z nich od razu otrzymywała "bilet" na front.