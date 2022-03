Przypomnijmy, że mer Melitopola Iwan Fedorow został w piątek porwany przez Rosjan.

Figurantka ostrzega mieszkańców

Jak podaje Ukrainska Prawda, radna Hałyna Danylczenko wystąpiła w telewizji z apelem do mieszkańców, by "dostosować wszystkie mechanizmy do nowej rzeczywistości, żeby zacząć jak najszybciej żyć w nowych warunkach".

Ostrzegła przed ludźmi, którzy próbują "destabilizować sytuację i wzywać do działań ekstremistycznych". Do radnych zwróciła się z kolei z apelem o utworzenie "komitetu przedstawicieli ludowych" do zarządzania miastem.

Zełenski: Mer jest torturowany

Mer miasta Iwan Fedorow został w piątek zatrzymany i porwany przez Rosjan, a według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "jest torturowany" i żąda się od niego, by publicznie uznał okupacyjne władze rosyjskie.

W sobotę mieszkańcy miasta wyszli na protest z żądaniem uwolnienia mera. W czasie protestu zatrzymano jego organizatorkę.