Medycy mają służyć w wojsku. Nowe zarządzenie separatystów z Ługańska

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

W obwodzie ługańskim okupanci zobowiązali pracowników placówek medycznych do rejestracji do służby wojskowej - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak przekazała agencja UNIAN, Rosjanom z powodu strat wojennych zaczyna przybywać wakatów, a w rosyjskim Biełgorodzie ma trwać "aktywna rekrutacja" pracowników przemysłowych do Grupy Wagnera.

Zdjęcie Prorosyjscy separatyści z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej / ALEKSEY FILIPPOV / AFP