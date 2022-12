Media: Zełenski odwiedzi USA. Spotka się z Bidenem

Szef państwa dodał, że kilka godzin wcześniej wrócił z Bachmutu w obwodzie donieckim, szturmowanego przez rosyjskie wojska.

- Wróciłem z naszej bachmuckiej twierdzy. Pojechałem tam, żeby wesprzeć żołnierzy, wręczyć im nagrody, podziękować ukraińskim bohaterom. (...) Tam, gdzie Rosja przychodzi ze swoją flagą, pozostawia spaloną ziemię, zniszczone życie, ruiny i groby. Oto właśnie "rosyjski świat", z którym walczymy - powiedział prezydent.

Nagranie z jego wypowiedzią opublikowano na koncie Zełenskiego na Facebooku.

- Nasi wojownicy dali mi dzisiaj ukraińską flagę i poprosili, żebym ją przekazał ludziom, których decyzję są bardzo ważne dla (kraju) i wszystkich (naszych) żołnierzy. Oczywiście to zrobimy, oczywiście wytrzymamy. Oczywiście uzyskamy niezbędne wsparcie - dodał szef państwa.

Jak powiadomiła agencja Interfax-Ukraina, wojskowi poprosili prezydenta o przekazanie flagi "braciom z Ameryki".

Walki w Bachmucie

We wtorek Zełenski przebywał w Bachmucie, w pobliżu którego trwają najcięższe i najbardziej krwawe walki w Ukrainie. Prezydent spotkał się z żołnierzami broniącymi tego miasta i wręczył im odznaczenia państwowe - poinformował rzecznik biura (kancelarii) głowy państwa Serhij Nykyforow.

Wojska agresora próbują zająć Bachmut od sierpnia. W ocenie lojalnych wobec Kijowa władz obwodu ługańskiego, pod Bachmutem, zrujnowanym w wyniku ostrzałów wroga, może walczyć nawet do dwóch tysięcy więźniów zmobilizowanych na wojnę w rosyjskich zakładach karnych.

Media: Zełenski odwiedzi Waszyngton

Z kolei amerykańskie portale Punchbowl News i Axios podały, że w środę Zełenski odwiedzi Waszyngton. W planach ma być m.in. przemówienie w Kongresie USA i spotkanie z prezydentem Joe Bidenem.

Jak poinformował Punchbowl News, niespodziewana wizyta Zełenskiego - jego pierwsza zagraniczna podróż od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - nie została w pełni potwierdzona i może zostać odwołana ze względów bezpieczeństwa.

Mimo to, spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi rozesłała do parlamentarzystów list wzywający ich do zjawienia się w Kapitolu w środę ze względu na "specjalne" wydarzenie. Według portalu Zełenski może wystąpić przed połączonymi izbami Kongresu, jak zrobił to wirtualnie już w marcu.

Według CNN do wizyty przygotowuje się też Biały Dom, zaś podczas spotkania Zełenskiego z Bidenem, ogłoszony ma zostać nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, który zawierać będzie systemy obrony powietrznej Patriot.