Media: Wyciekły tajne dokumenty. Wiadomo, co planował Putin

Władimir Putin nakazał swoim siłom inwazję na Ukrainę w przekonaniu, że uda mu się zapewnić błyskawiczne zwycięstwo poprzez zajęcie stolicy i "dekapitację" przywódców w ciągu trzech dni.

Dokumenty uzyskane przez "The Sun Online" ujawniają, że Putin spodziewał się, że Zachód będzie trząsł się ze strachu po piorunującym zwycięstwie, a następnie, że NATO upadnie.

Władimir Putin o Polsce

Informacje pochodzą ze źródła znanego jako Wind of Change. Zostały wysłane do rosyjskiego działacza na rzecz praw człowieka Władimira Osechkina, założyciela organizacji Gulagu, która zwraca uwagę na nadużycia w więzieniach w tym kraju.

Putin wymienił Polskę i kraje bałtyckie wstępujące do NATO jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i wykorzystał to do uzasadnienia swojej inwazji na Ukrainę.

Rosyjski przywódca wyobrażał sobie, że postawi NATO ultimatum: miałoby zaakceptować rosyjską okupację i zamknąć strefę powietrzną nad Polską i krajami bałtyckimi.