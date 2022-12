Ukraina - Rosja "Polscy najemnicy zniszczeni". Kadyrow chwali się rzekomymi sukcesami

2 grudnia sekretarz prasowy Zgromadzenia Czeczenów Europy Szamil Albakow powiedział serwisowi informacyjnemu Caucasian Knot, że nie ma wiarygodnych informacji o śmierci Tumso Abdurakhmanowa. - Z naszych informacji wynika, że to nieprawda. Rozmawiają o morderstwie młodego chłopaka w Szwecji, który mieszkał obok Tumso. Ale to nie zostało potwierdzone - powiedział Albakov, cytowany przez niezależny rosyjski portal Meduza.

Przedstawiciele Vayfond powiedzieli, że nie są skłonni ufać doniesieniom o śmierci Abdurakhmanova. Jednocześnie organizacja podała, że bloger nie kontaktował się od jakiegoś czasu. 3 grudnia Vayfond poinformował na swoim kanale na Telegramie, że Abdurakhmanov nadal się nie kontaktował. Również jego brat Mohmad Abdurakhmanov nie jest już dostępny.

Tumso Abdurakhmanov na YouTubie

Ostatni film na kanale YouTube Abdurakhmanova, który ma 475 000 subskrybentów, pojawił się 7 listopada. Bloger opowiedział w nim o początkach pracy partii politycznej Głos Czeczenii. Według "Caucasian Knot" Abdurakhmanov zwykle publikuje swoje filmy mniej więcej raz w tygodniu. Tak długich przerw na jego kanale w tym roku jeszcze nie było - czytamy w serwisie Meduza.

Tumso Abdurakhmanov znany jest z krytyki władz Czeczenii. W 2015 roku opuścił Rosję po konflikcie z krewnymi Ramzana Kadyrowa. Bloger otrzymał status uchodźcy politycznego w Szwecji. W Czeczenii Abdurakhmanov jest oskarżany o związki z Państwem Islamskim.

W 2019 roku przewodniczący czeczeńskiego parlamentu Magomed Daudov ogłosił krwawą waśń przeciwko Abdurachmanowowi. Jednak później władze republiki temu zaprzeczyły.

W 2020 roku do mieszkania Abdurakhmanova w Szwecji włamał się mężczyzna i uderzył go młotkiem w głowę. Blogerowi udało się zabrać narzędzie i wezwać policję. W 2021 roku napastnik Rusłan Mamajew otrzymał karę 10 lat więzienia (później wyrok przedłużono o dwa lata). Jego wspólniczka Elvira Shapiayeva, która pomogła mu dostać się do mieszkania, została skazana na osiem lat.

