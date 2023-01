Media: USA wyślą czołgi Ukrainie. Chcą zachęcić Niemców do przekazania Leopardów

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

USA planuje wysłać czołgi M1 Abrams na Ukrainę - podał "New York Times", informując, że decyzja może zostać ogłoszona w środę. Amerykański dziennik zaznaczył, że sekretarz obrony Lloyd J. Austin III przekonał się w końcu, że wysłanie amerykańskich czołgów jest konieczne, by zachęcić Niemcy do dostarczania swoich czołgów Leopard 2.

Zdjęcie Amerykańskie czołgi M1 Abrams / ARMIN WEIGEL/ DPA dpa Picture-Alliance via AFP / AFP