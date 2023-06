"WP" podaje, że administracja prezydenta Joe Bidena dowiedziała się o planowanych atakach od "bliskiego sojusznika", powołując się przy tym na kopię materiałów opublikowanych przez Teixeirę.

USA, Europa, Ukraina i ataki na Nord Stream. Treść tajnego raportu

Raport powstał na podstawie informacji przekazanych przez "mężczyznę z Ukrainy". Gazeta stwierdziła, że CIA w czerwcu 2022 roku miała udostępnić dokumentację także Niemcom i innym krajom z Europy.



Dziennikarze zauważyli też, że "bardzo szczegółowe dane, w tym liczba agentów, czy informacje dotyczące metod ataku" dawały zachodnim przywódcom i służbom podstawy, by sądzić, że to Kijów planuje sabotaż. "WP" donosi, że urzędnicy w kilku krajach potwierdzili, że informacje z raportu odzwierciedlają to, co wiedziały europejskie podmioty i CIA.



Gazeta przekazała też, że zarówno Ukraina, jak i Biały Dom nie odnieśli się do próśb o komentarz.