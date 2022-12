Media: USA potajemnie modyfikują przekazywane Ukrainie wyrzutnie HIMARS

Stany Zjednoczone potajemnie zmodyfikowały przekazane Ukrainie systemy rakiet HIMARS tak, by nie mogły zostać wykorzystane do wystrzeliwania pocisków dalekiego zasięgu przeciwko Rosji - przekazał "The Wall Street Journal", powołując się na informacje od amerykańskich urzędników. Modyfikacje mają zapobiec ryzyku eskalacji wojny z Rosją. Doniesienia pojawiły się w dzień, w którym na dwóch lotniskach w Rosji doszło do eksplozji, które rosyjski MON nazywał atakami przeprowadzonymi przez siły ukraińskie.

Zdjęcie Wyrzutnia HIMARS (zdj. ilustracyjne) / U.S. Marine Corps Marines / materiały prasowe