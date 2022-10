- Czy zamierzamy zrobić więcej w odniesieniu do irańskiej sprzedaży wojskowej Rosji? Absolutnie tak. Dla każdego człowieka na świecie, który albo sprzedaje Iranowi materiały, które mogą być użyte [do dronów - red.] lub pocisków balistycznych, albo bierze udział w lotach między Iranem a Rosją: wykonujcie to z należytą starannością, ponieważ na pewno nałożymy sankcje na każdego, kto umożliwia Irańczykom pomoc Rosji w zabijaniu Ukraińców - przekazał przedstawiciel służb w Stanach Zjednoczonych, cytowany przez Politico.

Przedstawiciel służb przypomniał, że administracja Joe Bidena powiadomiła władze w Teheranie, by Iran nie sprzedawał Rosji bezzałogowych statków powietrznych.

Mimo to irańskie władze zignorowały wezwanie USA i wciąż dostarczały Rosji broń. Jak przekazano, teraz władze USA zamierzają wprowadzić sankcje na Iran.

Rosja wykorzystuje irańskie drony do ataków na Ukrainę

W sierpniu pojawiły się doniesienia, że Rosja kupiła od Iranu "tysiące" dronów . Natomiast na początku października rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Nasser Kanaani zaprzeczył, by Iran dostarczał Rosji drony , które wykorzystywane są podczas wojny w Ukrainie.

Rosja przy użyciu dronów z Iranu zaatakowała w poniedziałek stolicę Ukrainy , większość z nich została zestrzelona przez siły Ukraińskie. Według oficjalnych informacji, w Kijowie zginęły trzy osoby, a prawie 20 zostało wyciągnięte z gruzów. W poniedziałek Rosja zaatakowała również obwody: sumski, zaporoski, odeski i dniepropetrowski.