Media: Ukraińscy jeńcy wojenni torturowani w rosyjskiej niewoli

Oprac.: Grzegorz Lepak Ukraina - Rosja

Byli ukraińscy jeńcy opowiedzieli amerykańskiej gazecie "The Hill" o torturach, jakie stosowano wobec nich w rosyjskiej niewoli. To m.in. bicie, rażenie prądem, golenie głowy kobietom, robienie zdjęć bez ubrań. - Wykręcali i kaleczyli mi palce przy pomocy kombinerek i nożyc do metalu - wspominał 55-letnii Ihor Kurajan.

Zdjęcie Jeden z ukraińskich żołnierzy, który wrócił do kraju po wymianie jeńców wojennych z Rosją / Rex Features/Shutterstock / East News