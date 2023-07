Media: Ukraińcy ćwiczą specjalną akcję. Efekty przed Bożym Narodzeniem

"Operacja będzie obejmować ataki ukraińskich komandosów prowadzonych z powietrza, lądu i morza przy wykorzystaniu technologii do osłabiania i paraliżowania wojsk rosyjskich" - podaje brytyjski portal.

W przygotowaniach do działań w Dartmoor w Wielkiej Brytanii ma uczestniczyć ponad 2 tys. ukraińskich żołnierzy. Powołując się na anonimowe źródła przekazano, że zakończenie akcji, czyli deokupacja Krymu, nastąpi przed Bożym Narodzeniem.

Deokupacja Krymu. Prezydent wzywa Rosjan do wyjazdu

W sobotę o deokupacji Krymu mówił Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). W rozmowie z ukraińskim portalem TSN został zapytany, kiedy wojska wejdą na Krym. - Niebawem - odpowiedział.

Reklama

Jak przypomina portal Europejska Prawda, Budanow we wrześniu ubiegłego roku zapewniał, że "Krym zostanie przywrócony do Ukrainy do końca wiosny 2023 roku".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę oświadczył, że "rosyjscy okupanci powinni wracać z Krymu do Rosji". - Póki Most Krymski jeszcze jako tako funkcjonuje - mówił. Jak zapewniał, zarówno Krym, jak i cała Ukraina będzie wolny. - Rosja przegra tę wojnę i ani jedna rakieta jej nie uratuje - oświadczył.

Ukraińska armia w sobotę nad ranem przeprowadziła, zakończony sukcesem, atak na most prowadzący na Krym.

Więcej informacji na temat wydarzeń w Ukrainie można znaleźć [ TUTAJ ]

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!