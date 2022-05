Żołnierze rosyjskich wojsk powietrznodesantowych, którzy zginęli w Ukrainie, zostali w ubiegłym tygodniu po kryjomu pochowani w Kraju Stawropolskim. Pogrzeby były tajne, nikt nie mógł pożegnać się ze zmarłymi - poinformował na Facebooku dziennikarz ukraińskiej agencji UNIAN Roman Cymbaliuk.

