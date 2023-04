Media: Rosyjski generał zwolniony. Poniósł porażkę w Ukrainie

Pogłoski o dymisji rosyjskiego generała Muradowa krążą w mediach społecznościowych od kilku dni. Informował o niej nawet Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Analitycy przekazywali jednak, że nie ma oficjalnego potwierdzenia, by rzeczywiście doszło do dymisji.

Media: Generał Muradow został zdymisjonowany

Portal The Moscow Times przekazało, że w sprawie prosiło o komentarz rosyjskie ministerstwo obrony, jednak resort nie odpowiedział. Dziennikarze powołując się na swoje źródła we wschodnim okręgu wojskowym i w sztabie generalnym sił zbrojnych potwierdzają, że do zwolnienia Muranowa doszło.

"Nie wiadomo czy Muradow zostanie powołany na inne stanowisko wojskowe, ani nie jest jasne, kto go zastąpi" - wskazuje portal.

Jeden z rozmówców powiadomił, że dymisja Muradowa związana jest z porażką Rosji w okrążeniu ukraińskiego miasta Wuhłedar. Drugi z rozmówców jest zdania, że generał zostanie zastąpiony w związku z dużą liczbą zabitych rosyjskich żołnierzy na froncie.

Portal zwrócił uwagę, że jeśli informacje o dymisji generała Muradowa zostaną potwierdzone, będzie to kolejna zmiana stanowiska wśród najwyżej postawionych rosyjskich wojskowych. Ze stanowiskiem na początku stycznia pożegnał się generał Siergiej Surowikin .