Atak rakietowy przeprowadzono z morza. Nie podano, co dokładnie było celem tego uderzenia i jaka jest skala zniszczeń.

"Kolejny atak Rosji może być jeszcze bardziej barbarzyński"

- Wojna na Ukrainie znajduje się w niebezpiecznej fazie, a rosyjskie wojska szykują się do kolejnego ataku, który może być jeszcze bardziej brutalny i barbarzyński - ostrzegł w czwartek wieczorem dowódca brytyjskiego lotnictwa, marszałek Mike Wigston.

- Wszystkie doniesienia z naszego wywiadu mówią nam, że Rosja zmienia pozycję do kolejnego ataku. Potencjalnie będzie on jeszcze bardziej brutalny, jeszcze bardziej barbarzyński, jeszcze bardziej nielegalny niż to, co już widzieliśmy. Rosjanie się przemieszczają i są pełne podstawy, by przypuszczać, że wrócą, a Ukraina odczuje w pełni skutki tego, co Rosja przyniesie - powiedział Wigston w stacji Sky News.

