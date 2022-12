Media: Rosja wywiozła z okupowanych terenów Ukrainy pszenicę o wartości co najmniej 1 mld dolarów

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Na okupowanych ukraińskich terytoriach Rosja zebrała prawie sześć milionów ton pszenicy, przez co Ukraina straciła zbiory o wartości co najmniej miliarda dolarów - wynika z badania zdjęć satelitarnych NASA. "Rosyjskie statki eksportowały zboże prawdopodobnie zebrane na okupowanych terytoriach do krajów takich jak Libia czy Iran, jednak trudno jest oszacować jego ilość, ponieważ spedytorzy ukrywają pochodzenie ładunków" - informuje agencja Bloomberga.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne/Rosja ukradła miliony ton ukraińskiego zboża / HUGH RUTHERFORD/AFP/East News / East News