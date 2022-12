Media: Rosja straciła podczas wojny z Ukrainą 15 proc. Floty Czarnomorskiej

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Rosyjska Flota Czarnomorska od początku wojny w Ukrainie straciła co najmniej 12 okrętów i kutrów - ocenił niezależny rosyjski portal Projekt. To ok. 15 proc. całej floty, która obejmuje 74 jednostki bojowe.

Zdjęcie W czasie wojny w Ukrainie co najmniej 12 rosyjskich okrętów zostało zatopionych bądź mocno uszkodzonych/ zdj. ilustracyjne / JONATHAN NACKSTRAND/AFP / East News