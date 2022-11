Media: Rosja poprosiła Indie o części zamienne do aut, samolotów i pociągów

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Kreml zwrócił się do Indii z prośbą o dostarczenie części zamiennych do samochodów, samolotów i pociągów - podała we wtorek rosyjska sekcja BBC. Władze Rosji próbują w ten sposób walczyć ze skutkami zachodnich sankcji. Poproszono także m.in. o surowce do produkcji papieru i opakowań.

Zdjęcie Rosja poprosiła Indie o dostarczenie części zamiennych m.in. do samochodów/ Zdj. ilustracyjne / ElAhuehuete / pixabay.com