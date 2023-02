Media: Rosja gromadzi coraz więcej samolotów przy granicy z Ukrainą

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Rosjanie gromadzą coraz więcej samolotów bojowych i śmigłowców w pobliżu granicy z Ukrainą - donosi amerykański dziennik "The Financial Times". Zdaniem dwóch urzędników, na których powołuje się gazeta, to kolejne przegotowania Kremla do masowej ofensywy. Obie strony konfliktu przygotowują się do niej od kilku tygodni.

Zdjęcie Rosyjski samolot szturmowy / zdj. ilustracyjne / Russian Defense Ministry Press Service/Associated Press / East News