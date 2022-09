Media: Putin odrzucił prośby dowódców, by wycofać się z Chersonia

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

Władimir Putin nie posłuchał dowódców wojskowych i odrzucił ich prośby o wycofanie sił z Chersonia - podał dziennik "New York Times". Jak informują źródła gazety Putin coraz bardziej angażuje się w podejmowanie decyzji wojskowych. To ma prowadzić do napięć.

Zdjęcie Władimir Putin coraz bardziej angażuje się w podejmowanie decyzji wojskowych / SPUTNIK/Reuters/Forum / Agencja FORUM