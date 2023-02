Specjalny pociąg Putina jest wizualnie praktycznie nie do odróżnienia od innych pociągów Kolei Rosyjskich - posiada do samo szaro-czerwone malowanie, a wagony i lokomotywy to z zewnątrz te same modele, jak ich cywilne odpowiedniki. To jeden z kluczowych czynników, ponieważ prezydent Rosji ma preferować poruszanie się pancernym pociągiem zwłaszcza z uwagi na mniejszą szanse namierzenia jego lokalizacji.

Ponadto w przypadku pociągu brak otwartych aplikacji, za pomocą których można śledzić przemieszczanie się składu na żywo. Taka możliwość istnieje z kolei w przypadku samolotów. Zdaniem autorów, Putin "boi się, że zabije go ukraińska armia".

Zdjęcie Pancerny pociąg Putina ma praktycznie nie różnić się z zewnątrz niczym od standardowych składów Kolei Rosyjskich / Ходорковский LIVE / YouTube

Władimir Putin jeździ pancernym pociągiem. "Jest specjalnie dostosowany"

To, co stanowi różnicę to przede wszystkim status składu - pociąg rosyjskiej głowy państwa otrzymuje najwyższy priorytet: rozkład jazdy jest dostosowywany do podróży Putina, aby mógł przemieszczać się z najwyższą możliwą prędkością bez żadnych przystanków; same wyposażenie to zaś: sypialnia prezydenta wraz ze specjalnym gabinetem przeznaczonym na spotkania, wagon dla obsługi oraz wagon do specjalnej komunikacji zdalnej.

Całe poszycie jest pancerne i odporne na jakiekolwiek ostrzały.

Portal podkreśla, że istnienie takiego składu nie jest tajemnicą, ponieważ w 2019 roku został on opisany przez propagandową "Komsomolską Prawdę", która relacjonowała podróż Dmitrija Miedwiediewa. To właśnie gazeta zdradziła, jak specjalny pociąg Putina wygląda na zewnątrz i wewnątrz.

Putin korzysta regularnie z pociągu od 2021 roku

Według Dossier Center Putin ma korzystać ze składu publicznie rzadko. Ostatnie rządowe materiały prasowe uwzględniają jego przejazd z 2012 roku, jednak był to jeszcze stary skład. Ten obecny został skonstruowany dwa-trzy lata później.

Władimir Putin zaczął poruszać się pociągiem w drugiej połowie 2021 roku, kiedy rosyjska armia zaczęła przygotowania do wojny z Ukrainą. "Wyjazd pociągu może być niezapowiedziany. Po rozpoczęciu konfliktu na pełną skalę, Putin zaczął bardzo często korzystać z pociągu, zwłaszcza, żeby dostać się do swojej rezydencji na Wałdaju" - powiedziało źródło cytowane przez Dossier Center.

Zdjęcie Władimir Putin w salonce prezydenckiego pociągu w 2012 roku / ALEXEY DRUZHININ / RIA NOVOSTI / AFP

Pancerny pociąg Putina wyprodukowała firma jego przyjaciela

Poandto - jak ustalili dziennikarze śledczy - pociąg został wyprodukowany przez firmę związaną z Jurijem Kowalczukiem, przyjacielem Putina. Obaj poznali się jeszcze na początku lat 90., kiedy obecny prezydent pracował w Petersburgu.

Kowalczuk i jego partnerzy biznesowi kontrolują Bank Rossija, grupę ubezpieczeniową SOGAZ i National Media Group, zrzeszającą prokremlowskie portale internetowe. Jednak najbardziej istotnym z perspektywy autorów tekstu jest fakt, że struktury przedsiębiorstw Kowalczuka zarządzają rezydencjami Władimira Putina oraz obsługują kilka jego jachtów.