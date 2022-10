Media podały, kto stoi za wybuchem na moście Krymskim

Wcześniej szef krymskiego, uzależnionego od Kremla parlamentu Władimir Konstantinow oskarżył "ukraińskich wandali" o zniszczenie przeprawy, która jest strategiczna dla Rosji. To jedyne lądowe połączenie anektowanego półwyspu z kontynentalną częścią Rosji.

Podolak: Wszystko skradzione musi zostać zwrócone Ukrainie

Władze w Kijowie oficjalnie nie potwierdziły, czy to one zorganizowały detonację na moście. Ich pojedynczy przedstawiciele opublikowali w sieci wpisy, które poważnie, albo i żartobliwie odnoszą się do sobotniego zdarzenia na cieśninie Kerczeńskiej.

"Krym, most, początek. Wszystko nielegalne musi zostać zniszczone, wszystko skradzione musi zostać zwrócone Ukrainie, wszystko zajęte przez Rosję musi zostać wygnane" - napisał Mychajło Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Pojawił się też wpis ukraińskiego resortu obrony. Porównał uszkodzony w pożarze most do zatopionego przez siły Kijowa krążownika "Moskwa". "Oba te owiane złą sławą 'symbole rosyjskiej potęgi na ukraińskim Krymie' poszły pod wodę. Co dalej, Rosjanie?" - oświadczyło ministerstwo.

Ukraińscy politycy publikują memy. Jest też nagranie z Marilyn Monroe

Natomiast Mychajło Fiodorow, wicepremier i szef Ministerstwa Transformacji Cyfrowej, opublikował mema obrazującego, jak "wygląda" rosyjski system obrony powietrznej.

Z kolei Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, zamieścił film, na którym zdjęcia zniszczonego mostu Krymskiego zestawił z nagraniem Marilyn Monroe wykonującej słynną piosenkę "Happy Birthday Mr. President". Przypomniał tym samym, że w piątek 70. urodziny obchodził Władimir Putin.