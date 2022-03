"Niektórzy z nich byli zaszokowani, gdy po raz pierwszy zobaczyli asfaltowe drogi" - gazeta cytuje słowa niemieckiego eksperta ds. polityki wschodnioeuropejskiej Siergieja Sumlennego, który opisał zachowanie rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Media: Rosyjscy żołnierze "wstrząśnięci bogactwem"

Sumlenny, który dorastał w Rosji i przez lata pracował na Ukrainie, przekonuje, że stereotypowe podejście, które jego zdaniem jest dość powszechne na zachodzie Europy, że mamy do czynienia z wojną między "biedną Ukrainą" a "bogatą Rosją", jest nieprawdziwe.

Ekspert twierdzi, że jest odwrotnie. "Ludzie myślą, że Ukraina to wciąż zacofana kraina rolników, ale to już od dawna nie jest prawda" - uważa.

Co więcej, w jego ocenie, wielu rosyjskich żołnierzy jest "wstrząśniętych bogactwem", jakie znajdują na Ukrainie. Sumlenny odnosi się do rozmów, które podsłuchały ukraińskie służby bezpieczeństwa, gdy rosyjscy żołnierze dzwonili do domów ze skradzionych Ukraińcom telefonów.

Rosyjscy żołnierze "zdumieni"? Ekspert: 20 proc. Rosjan nie ma bieżącej wody

"Niektóre z tych rozmów są na YouTube. Słychać, że rosyjscy żołnierze są zdumieni tym, jak żyją ludzie na Ukrainie. Na przykład opowiadają swoim rodzinom, jak po raz pierwszy widzą oświetlenie uliczne" - podkreśla rozmówca ,"De Telegraaf", który podzielił się swoimi spostrzeżeniami również z czytelnikami belgijskiego dziennika "Het Nieuwsblad".

Przypomina, że 20 proc. Rosjan nie ma bieżącej wody, a wielu z nich nie ma nawet dostępu do toalety.

