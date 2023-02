Media: Na początku wojny Rosjanie zestrzelili swoje samoloty

Kreml nie mógł osiągnąć całkowitej przewagi powietrznej na ukraińskim niebie, ponieważ brakowało doświadczonych pilotów do walki - zaznacza "Financial Times". Na początku inwazji Rosjanie mieli zestrzelić kilka własnych maszyn, co demotywowało kolejnych lotników.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne. Su-25 nad Ukrainą / Metin Aktas/Anadolu Agency / AFP